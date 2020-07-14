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تعليم

فرحة بين طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء لسهولة امتحان الفرنساوي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:21 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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احمد صالح
أدى طلاب الثانوية العامة 2020م بمحافظة شمال سيناء امتحانات اليوم، الثلاثاء، في مادة الفرنساوي في هدوء تام وبدون شكاوى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.


وأعرب الطلاب عن سعادتهم بسهولة امتحان الفرنساوي كلغة أجنبية ثانية، وقد جاءت الأسئلة من المنهج الدراسي وفي متناول الطالب المتوسط.


وقال سعيد محمد، مدرسة عمرو شكري الثانوية بنين بالعريش، إن الأسئلة جاءت مباشرة من نماذج الوزارة، وقد تمكن من حل جميع الأسئلة في أقل من ثلاثة أرباع الوقت، وتوقع حصوله على الدرجة النهائية.


من جانبه، أكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، انتظام سير الامتحانات دون أي معوقات في 14 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها 6 لجان في العريش، و5 لجان في بئر العبد، و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.


وقال إن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية والغرف الفرعية في الإدارات التعليمية لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى بخصوص الامتحانات في اليوم السابع لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.


وأضاف أن عدد المقيدين لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية 2944 طالبا وطالبة.


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