عماد لاشين يكتب عن المجالات الكهرومغناطيسية

المجالات الكهرومغناطيسية هى موجات من الطاقة، يُشار إليها بالإشعاع ووحدة قياس الإشعاع (السيفرت) وترتبط باستخدام الطاقة الكهربائية وأجهزة الاتصالات ، ويحيط المجال الكهرومغناطيسي بالبشر في الحياة اليومية الحديثة، ولكن ما يفكّر به الكثير ما هي مصادر المجالات الكهرومغناطيسية وأنواعها ومدى تأثيرها وأضرارها وكيفية تجنبها أو الحماية.





مصادرها عديد منها الطبيعية مثل الأشعة الكونية والمجال المغناطيسي للأرض والبرق والضوء المرئى أما المصادر الصناعية فتشمل أجهزة الاتصالات وخطوط كهرباء الضغط العالى والأجهزة الكهربائية والأشعة التشخيصية.





أنواعها الأشعة المؤينة الذى تمثل خطورة على البشر حيث تحمل كميات كبيرة من الطاقة بحيث يمكنها تأين جسيمات المادة وبالتالي تفكيك الروابط الكيميائية بين الجزيئات تخترق الانسجة الحية وتدمير الخلايا البيولوجية اما عن طريق ازالة الكترونات الخليه ، او ازالة ذرات الهيدروجين الموجودة بالجسم، وغالبا ما يؤدي الى تلف الخلايا وانتاج خلايا سرطانية خبيثة وذلك عند التعرض لمصادر الاشعه لفترات طويله ومرات متكرره مثل ( الأشعة السينية للأغراض التشخيصية وأشعة جاما والإشعاع الكوني) .





الاشعة غير المؤينة وهى الحقول الكهرومغناطيسية التي لا يمكنها تكسير الروابط الجزيئية ولها العديد من المصادر التي تحيط بنا يوميًا، ولا يمكن لكمية الطاقة التي تحملها أن تكسر الروابط الكيميائية داخل الخلايا والأنسجة (مثل الإشارات اللاسلكية والانترنت والموبيل والراديو والاجهزة الكهربائية).

تاثيرتها عديدة منها ازدياد نسبة الإصابة بالسرطانات مع زيادة عدد الفحوص الاشعاعية و مازال الجدل قائم والأبحاث مستمرة فى هذا الموضوع ، وايضا تؤثر على الجهاز المناعى ، وعلى خلايا المخ ، و يؤدي إلى فقدان مضادات الأكسدة الموجودة في اللُعاب، وتَكمُن أهمية اللُعاب، أنه أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الالتهابات الميكروبيّة وإعتام عدسة العين حيث أن التعرّض لتردداتٍ عاليةٍ من الموجات اللاسلكية، وأشعة الميكرويف، قد يؤدي إلى تهيُّجٍ عام، وإعتام عدسة العين في بعض الأحيان، تُعرّض الخلايا العصبية لأضرارٍ مرتبطةٍ بفقدان الذاكرة، وتؤثّر سلبًا على قدرات التّعلّم، بالإضافة إلى تدمير مُركّبات الأحماض النَّوويّة مما يسمح للمواد السّامة بالوصول إلى الدماغ ويؤدى للإصابة بالسرطانات وايضا وُجد أن بعض الأعراض مرتبطة بالاستخدامات اليومية للأجهزة ذات المجالات الكهرومغناطيسية، ومن هذه الأعراض الصّداع، والغثيان، والقلق، والتعب، والاكتئاب، وفقدان الرغبة الجنسيّة ،ولكن نود ان نوضح ان الأجهزة الطبية التشخصية والعلاجية الحديثة آمنه بشكل كبير و فى تطور دائم لإعطاء المريض جرعات أقل من الضار و فوائدها أكبر من أضرارها وتساهم في إنقاذ المريض من الموت في الحالات الحرجة كالنزيف وغيره فالإمتناع عن عمل الأشعة للخوف من أضرارها المحتملة قد يؤدي إلى نتائج وخيمة .





وللوقاية من تأثير المجالات الكهرومغناطيسية ، يجب تجنب التعرض المباشر للأشعة التشخيصية والالتزام بسبل الوقاية المتبعة في مراكز الاشعه والحد من الاستخدام المفرط للاجهزة الكهربائية واجهزة الاتصالات وابعاد الهاتف المحمول وجهاز الحاسوب قدر الإمكان و تجنّب استخدام سمّاعات البلوتوث ، حيث أن التأثر بالاشعة يتناسب عكسيا مع مربع المسافة عن المصدر وايضا تناول الأطعمة المفيدة فبعض الأطعمة لها قدرةٌ على حماية الأحماض النووية في الجسم من التلف ، كالعنب، والخوخ، والتمر.



