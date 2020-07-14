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تعليم

البحوث الفلكية: عيد الأضحى 31 يوليو .. وتواصل مع الإفتاء والسعودية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:16 م
عيد الاضحى
عيد الاضحى
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نهلة الشربيني

 أكد مصدر مسؤول، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعهد يقوم بالتواصل مع دار الإفتاء المصرية والمملكة العربية السعودية من أجل تحديد موعد عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن المعهد دائمًا ما تكون له رؤيته الفلكية الخاصة في جميع أشهر العام الهجري لكن هذا الشهر يتم تحديد موعد عيد الأضحى، وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية لارتباط الأمر بمناسك الحج. 

 

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وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن أول يوم يوم عيد الأضحى فلكيا سيوافق يوم 31 يوليو، بينما ، وقفة عيد الأضحى المبارك "وقفة عرفة"  30 يوليو الجاري.

 

 

 

 

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