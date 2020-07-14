طلاب الثانوية العامة يتسلمون كراسة امتحان التربية الوطنية لحلها منزليا

أنهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الاجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.





وتشهد لجان الثانوية العامة الان ، عمليات تسليم الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية للطلاب ليتم الاجابة عنها في المنازل .





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي قرر حل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع منزليا لتقليل فترة تجمع الطلاب في اللجان.





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وكان قد أوضح الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أنه سيتم توزيع هذه الكراسات الامتحانية داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الاجنبية الثانية .









وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، على أن توزيع كراسات امتحان التربية الوطنية ، لن يتم إلا بعد التأكد من تسليم كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتسليم الكراسات الخاصة بالتربية الدينية و الاقتصاد والاحصاء ، والتي لم يقم بعض الطلاب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.









وأكد الدكتور رضا حجازي ، أن أي طالب ثانوية عامة يفقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل ، عليه أن يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة .







