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أخبار العالم

ورشة عمل بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لتبادل المعلومات حول مواجهة تداعيات كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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أ ش أ
نظمت الأمانة العامة للجامعة العربية، قطاع الشؤون السياسية الدولية إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي ورشة عمل حًول "الحوار بين المؤسسات: كيفية مواجهة كوفيد19 والتداعيات على العلاقات العربية الاوروبية" وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) ،والتي تأتي في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي ضمن برنامج الحوار-2، الذي تم تدشينه عام 2018.
وأفاد بيان وزعته الجامعة اليوم الثلاثاء، بأن ورشة العمل استهدفت تبادل المعلومات حول كيفية تعامل جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي مع فيروس كورونا وماهي التداعيات المستقبلية للفيروس علًى الديناميات العالمية وبالأخص على العالم العربي والأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون التعاون بين المنطقتين والمنظمتين لمواجهة هذا الوباء.
وتعد هذه الورشة استكمالا للنجاح الذي تم تحقيقه في المرحلة الأولى من التعاون التي استمرت 4 سنوات في تعزيز العلاقات العربية الاوروبية من خلال زيادة المعرفة المشتركة حول الاطار المؤسسي والاولويات لكلتا المنظمتين وتحديد موضوعات التعاون والاوسع نطاقا.

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