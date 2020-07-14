AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لتلقي شكاوى المواطنين.. القومي لحقوق الإنسان يطلق خدمة واتس آب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:11 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
أطلق مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، خدمة تلقي الشكاوي عبر رقم واتس اب لأول مرة، وذلك تيسيرًا على المواطنين في طريقة تقديم الشكوى، والعمل على خطة تطوير مكتب الشكاوى بما يتوافق مع التقنيات الحديثة، والاستفادة منها لتحسين منظومة تلقي الشكاوي في مجال حقوق الإنسان.

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان اختار محمد عبد العزيز عضو المجلس رئيسًا لمكتب الشكاوي به، وذلك ضمن خطة تطوير لمكتب الشكاوى لتعزيز دوره في عملية تلقي الشكاوى ودور "الوسيط" كأحد أهم الآليات المتعارف عليها في ملف حقوق الإنسان.

وقال محمد عبد العزيز رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس إنه جار العمل بخطة تطوير تعزز من ثقافة حقوق الإنسان وتسهل على المواطنين عملية تقديم الشكاوى بكل سهولة ويسر، مؤكدًا أن المكتب يعمل يوميًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الأحد للخميس في مقره في ٥٧ شارع مصدق الدقي – الدور السادس.

وأوضح أنه يمكن التقدم بالشكوى بوسائل التواصل الآتية، رقم واتس آب: 01558345554، وعبر فاكس على (+202) 37499774، أو عبر الإيميل اضغط هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو بمجلس حقوق الإنسان: الجماعة الإرهابية تبنت فكرة استبدال الوطن بمكتب الإرشاد.. فيديو

قومي المرأة يعلن عن دعمه للفتيات ضحايا التحرش والاغتصاب

قومي المرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام في قضية التحرش

400 شكوى فى 5 أيام.. القومى للمرأة يناشد السيدات بالإبلاغ عن حالات العنف

ترشيحاتنا

هبة مجدي تقدم الشكر لفنان يفاجئها برسم والدها بصورة مبدعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

التعليم: تفتيش الطلاب على 3 مراحل في لجان الثانوية العامة اليوم

ماركة عالمية و بالدولار .. تعرف على سعر فستان درة فى إحدى جلسات التصوير

علماء هولنديون: حبوب اللقاح تنبئ بنهاية موسم انتشار فيروس كورونا

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية فى سوريا وسقوط مصابين

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

بعد محاولة إثبات الزواج.. فارق العمر بين هيفاء وهبي ومحمد الوزيري

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

الصحة تحذر المواطنين من الموجة الارتدادية لفيروس كورونا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور