لتلقي شكاوى المواطنين.. القومي لحقوق الإنسان يطلق خدمة واتس آب

أطلق مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، خدمة تلقي الشكاوي عبر رقم واتس اب لأول مرة، وذلك تيسيرًا على المواطنين في طريقة تقديم الشكوى، والعمل على خطة تطوير مكتب الشكاوى بما يتوافق مع التقنيات الحديثة، والاستفادة منها لتحسين منظومة تلقي الشكاوي في مجال حقوق الإنسان.



كان المجلس القومي لحقوق الإنسان اختار محمد عبد العزيز عضو المجلس رئيسًا لمكتب الشكاوي به، وذلك ضمن خطة تطوير لمكتب الشكاوى لتعزيز دوره في عملية تلقي الشكاوى ودور "الوسيط" كأحد أهم الآليات المتعارف عليها في ملف حقوق الإنسان.



وقال محمد عبد العزيز رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس إنه جار العمل بخطة تطوير تعزز من ثقافة حقوق الإنسان وتسهل على المواطنين عملية تقديم الشكاوى بكل سهولة ويسر، مؤكدًا أن المكتب يعمل يوميًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الأحد للخميس في مقره في ٥٧ شارع مصدق الدقي – الدور السادس.



وأوضح أنه يمكن التقدم بالشكوى بوسائل التواصل الآتية، رقم واتس آب: 01558345554، وعبر فاكس على (+202) 37499774، أو عبر الإيميل اضغط هنا



