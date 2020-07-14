نشرة المرأة.. خبراء يحذرون من كابوس فى الشتاء.. وصفة رضوى الشربينى لتطويل الشعر.. نسرين طافش فى إطلالة تثير الجدل.. طريقة مختلفة لعمل مكرونة بالخضار

الصحة:

يبدو أن فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV) الذى ينتقل عن طريق الاتصال الجنسى قد يكون سببا فى الإصابة بأنواع أخرى من السرطان غير سرطان عنق الرحم تعرفى عليها من خلال المقال التالى.



