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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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مرأة

نشرة المرأة.. خبراء يحذرون من كابوس فى الشتاء.. وصفة رضوى الشربينى لتطويل الشعر.. نسرين طافش فى إطلالة تثير الجدل.. طريقة مختلفة لعمل مكرونة بالخضار

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:18 م
كورونا
كورونا
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لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


الصحة:

دراسة: ظهور فيروس مميت مرتبط بسرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا

يبدو أن فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV) الذى ينتقل عن طريق الاتصال الجنسى قد يكون سببا فى الإصابة بأنواع أخرى من السرطان غير سرطان عنق الرحم تعرفى عليها من خلال المقال التالى.


خبراء يحذرون من كابوس الشتاء عند استمرار كورونا بهذه الأعداد

حذر خبراء بريطانيون من استمرار انتشار وباء كورونا دون ظهور دواء فعال حتى الشتاء المقبل، ووفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان"، فإن استمرار كورونا للشتاء المقبل يعني وفاة 120 ألف مريض خلال تلك الفترة.


المرأة:

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل على إنستجرام

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جريئة.

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني من خلال برنامجها "هى وبس" المذاع على cbc sofra، وصفة بسيطة تعتمد على مواد خام من الطبيعة الأم، قالت إنها تستخدمها باستمرار ساعدت على نمو شعرها.


مطبخ
أما عن أشهى الوصفات، فنشرنا على مدار الساعات الماضية مجموعة من أشهى الوصفات أبرزها:


مغذية ولذيذة... طريقة مختلفة لعمل مكرونة بالخضار.. فيديو

يعشق أغلب الأطفال تناول المكرونة وتحار بعض الأمهات فى تقديم الخضار للأطفال بدلا من النشويات اليومية للاستفادة منه، لذلك تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المكرونة بالخضار.


طريقة عمل ملوخية بالرجلة.. فيديو

يجهل البعض ما هى الرجلة، ويتردد على ألسنة الأمهات والجدات كلمة الرجلة أثناء تقطيف الملوخية، ومدى فوائدها، لدرجة أنهم يتلهفون على تناولها نية، فما هى الرجلة.. إليك طريقة عمل الملوخية بالرجلة.

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بدون سلق.. طريقة عمل مكرونة بالخضار

بالابيض.. نسرين طافش بإطلالة جديدة على إنستجرام

طريقة عمل ملوخية بالرجلة .. فيديو

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