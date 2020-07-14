نشرة المرأة.. خبراء يحذرون من كابوس فى الشتاء.. وصفة رضوى الشربينى لتطويل الشعر.. نسرين طافش فى إطلالة تثير الجدل.. طريقة مختلفة لعمل مكرونة بالخضار

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
الصحة:
دراسة: ظهور فيروس مميت مرتبط بسرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا
يبدو أن فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV) الذى ينتقل عن طريق الاتصال الجنسى قد يكون سببا فى الإصابة بأنواع أخرى من السرطان غير سرطان عنق الرحم تعرفى عليها من خلال المقال التالى.
خبراء يحذرون من كابوس الشتاء عند استمرار كورونا بهذه الأعداد
حذر خبراء بريطانيون من استمرار انتشار وباء كورونا دون ظهور دواء فعال حتى الشتاء المقبل، ووفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان"، فإن استمرار كورونا للشتاء المقبل يعني وفاة 120 ألف مريض خلال تلك الفترة.
المرأة:
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جريئة.
قدمت الإعلامية رضوى الشربيني من خلال برنامجها "هى وبس" المذاع على cbc sofra، وصفة بسيطة تعتمد على مواد خام من الطبيعة الأم، قالت إنها تستخدمها باستمرار ساعدت على نمو شعرها.