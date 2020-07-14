مدير العربى للدراسات: هناك انتهاكات واضحة فى حق العمالة بقطر .. فيديو

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل ، مدير المركز العربى للدراسات ، إن ما يحدث يوميا فى التقارير التى تصدر من الجهات المختلفة التى تتحدث عن العمالة فى قطر تؤكد أن هناك انتهاكات واضحة فى حق العمالة بقطر خاصا وان هذه العمالة الاسيوية تتجازو حوالى 36% من اجمالى سكان قطر .





واضاف صادق إسماعيل ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، " الان " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، انه من ابسط الحقوق لا توجد لدى هؤلاء، منوها الى ان الشقة المكونة من غرفتين يسكنها حوالى 15 عامل ، الى جانب عدم وجود دورات مياة صحية لهم .





وتابع ان الوضع مذدرى جدا فيما يتعلق بالعمالة هناك ، لافتا الى ان هذا التكدس الكبير الموجود بدون اى اجراءات صحية ادى الى تفشى فيروس كورونا بقطر .





واشار الى ان قطر هى ثانى دولة خليجية بها اعداد كبيرة من فيروس كورونا على الرغم من أن عدد سكانها قليل ، ولكننا عندما نتحدث عن النسبة والتناسب بين عدد الاصابات والسكان فهى كثيرة فى قطر .



