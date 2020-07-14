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رياضة

طوارئ فى المقاصة استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:09 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة حالة الطوارىء القصوى استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز والذى سيستأنف خلال شهر أغسطس المقبل .


ويدخل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية مع الاسماعيلي وانبي واحد اندية الممتاز ايضا.

ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.


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