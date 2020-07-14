طوارئ فى المقاصة استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة حالة الطوارىء القصوى استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز والذى سيستأنف خلال شهر أغسطس المقبل .
ويدخل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية مع الاسماعيلي وانبي واحد اندية الممتاز ايضا.
ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.
سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.