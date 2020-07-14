لجنة المبيدات: مصر تستهلك 10 آلاف طن سنويا.. والإنتاج المحلي يغطي 33% فقط

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ارتفاع معدلات الوعي بإستهلاك المبيدات تسبب في ثبات استهلاك مصر من المبيدات خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشددا علي أن هناك وعي كبير في القطاع الزراعي مؤخرا بضرورة ترشيد استهلاك المبيدات بأختيار المركب الأمثل الذي لا يضر البيئة ولا صحة الإنسان ويكون ذو فاعلية في مقاومة الآفة الزراعية.





وأضاف "عبدالمجيد"، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر تحديات الزراعية المصرية الذي نظمته مؤسسة أجري توداي أن مصر تستهلك سنويا ما لا يقرب عن 10 ألاف طن من المبيدات رغم التوسع الأفقي في مساحة الأراضي الزراعية موضحا ان ثبات الإستهلاك في المبيدات رغم هذه الزيادات في معدل التوسع الأفقي بسبب اتباع سياسة ترشيد استخدام المبيدات، بتقليل كميات المبيد المستخدمة الى جانب حسن اختيار المبيد والذي يعتبر عنصر نجاح مؤكد في عملية مكافحة الآفات الزراعية.





وأوضح رئيس لجنة المبيدات ، أن السوق المصري للمبيدات "واعد"، ويتميز بالنشاط الحركة والإيجابية، ولذلك فإن مصر تتصدر قارة افريقيا وشمال افريقيا على وجه التحديد في استهلاك المبيدات يليها المغرب ثم الجزائر ثم تونس وشمال افريقيا يمثل الجزء الاكبر في استهلاك المبيدات في افريقيا.





وأكد أن مصر لديها طموحات وافكار كثيرة فيما يخص التوسع في تصنيع وإنتاج المبيدات، حيث يبلغ عدد مصانع المبيدات في مصر الى 36 مصنعا معظمها يوجد في منطقة غرب الدلتا في مناطق الشحن والتفريغ بهدف القرب اللوجيستي من أماكن الشحن والتفريغ موضحا أن طاقة تلك المصانع تساهم بثلث الاستهلاك السنوي من المبيدات ونستهدف زيادة تلك النسبة لتلبية الإحتياجات المحلية من المبيدات وفقا للمعايير المصرية والدولية.



