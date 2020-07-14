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محافظات

موجة الإزالات.. إزالة 105 حالات تعد في المنيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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أيمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب".

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهز الدولة.


قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 105 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 44 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 6968 مترا مربعا ، و 61 حالة تعد بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 5804 فدان، و11 قيراطا.

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وأضاف المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز مغاغة، ازالت حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 135 مترا مربعا بقرية ابا البلد، و 7 حالات تعد بالبناء علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 410 أمتار مربعة بقرية شم البحرية.


كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، من إزالة 27 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 6422 مترا مربعا بقرية بني صامت، و 48 حالة تعد بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 4278 فدانا و 11 قيراطا.


كما نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة إزالة استرداد لـ 150 فدانا تعد بالزراعة لـ 5 حالات علي أراضي أملاك دولة بقرية الشيخ حسن.

كما ازالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 18 حالة تعد بالبناء علي أرض زراعية خاصة بمساحة 2260 متر مربع بقري المركز، و حالة تعد بالبناء علي أرض أملاك دولة بمساحة 19 مترا مربعا بقرية منقطين، و 7 حالات تعد بالزراعة علي أراضي أملاك دولة بمساحة 1226 فدانا بقرية العزيمة.


كما ازالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حالة تعد بالبناء بالمخالف لقانون 119 بمساحة 150 مترا مربعا بقرية نزلة حسين، و 4 حالات تعد بالبناء علي أراضي زراعية خاصة بمساحة 481 مترا مربعا، بقريتي طوخ الخيل وبني محمد سلطان، وحالة تعد بالبناء علي أراضي أملاك دولة بمساحة 20 مترا مربعا.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حملة إزالة واسترداد، حيث تم إزالة حالتي تعد بالبناء علي أراض أملاك دولة بمساحة 12 مترا مربعا، واسترداد 150 فدانا تعد بالزراعة علي أرض أملاك دولة بقرية بني حسن.


و أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حالة تعد بالبناء المخالف لقانون 119 بمساحة 80 مترا مربع بقرية بني حرام، و 6 حالات تعد بالبناء علي أراضي أملاك دولة بمساحة 85 مترا مربعا بقرية تل بني عمران.
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