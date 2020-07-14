دراسة: ظهور فيروس مميت مرتبط بسرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا

يبدو أن فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV) الذى ينتقل عن طريق الإتصال الجنسى قد يكون سببا فى الإصابة بأنواع أخرى من السرطان غير سرطان عنق الرحم.







ووفقا لدراسة نشرتها صحيفة الديلى ميل لفريق بحث من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا والتى ربطت بين سرطان البروستات وفيروس الورم الحليمي البشري والتى قامت بتجميع نتائج 26 دراسة سابقة حتى الآن عن فيروس الورم الحليمى الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي وأكدت الدراسة أن هناك 13 نوعا من فيروس الورم الحليمي البشري تسبب السرطان ولكن الباحثين وجدوا أن نوعي فيروس الورم الحليمي البشري 16 و18، اللذين يسببان معظم حالات سرطان عنق الرحم، مرتبطان أيضا بحالات البروستات.





ووجد الخبراء أن "عددا كبيرا" من حالات الإصابة بسرطان البروستات قد يكون سببها الفيروس نفسه وأكد العلماء أن النتائج الأخيرة تشير إلى أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستات و بعض أنواع السرطان النادرة لدى الرجال مثل أورام الفم والحلق والأعضاء التناسلية و تربط فيروس الورم الحليمي البشري بسرطان البروستات.





وقال الباحثون أن الطريقة الوحيدة للوقاية من سرطان البروستاتا هى التطعيم.