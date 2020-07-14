مدبولي للأطباء : شكرًا على ما بذلتموه في مواجهة فيروس كورونا

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستشفي اسوان المخصص للعزل بمحافظة اسوان لمتابعة اخر مستجدات العمل به .





ووجه رئيس الوزراء التحية للأطباء قائلا :" اشكركم جميعا لما بذلمتوه خلال الفترة السابقة في مواجهة فيروس كورونا ، وان شاء الله الاعداد تقل وينتهي الفيروس "، والتقط مدبولي خلال الزيارة صورة تذكارية مع الطاقم الطبي بالمستشفي.





واستمع مدبولي لشرح حول عمل المستشفي وعدد الاسرة الموجودة بالمستشفي والأجهزة الطبية المتوفرة بها ، حيث تعد مستشفى أسوان التخصصي" مستشفى نموذجى ضمن المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، وتضم كافة الأجهزة الطبية الحديثة، فضلًا عن توافر كافة التخصصات الطبية الدقيقة بها.





ورافق رئيس الوزراء اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.



