AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي للأطباء : شكرًا على ما بذلتموه في مواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:44 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستشفي اسوان المخصص للعزل بمحافظة اسوان لمتابعة اخر مستجدات العمل به .

ووجه رئيس الوزراء التحية للأطباء قائلا :" اشكركم جميعا لما بذلمتوه خلال الفترة السابقة في مواجهة فيروس كورونا ، وان شاء الله الاعداد تقل وينتهي الفيروس "، والتقط مدبولي خلال الزيارة صورة تذكارية مع الطاقم الطبي بالمستشفي.  

واستمع مدبولي لشرح حول عمل المستشفي وعدد الاسرة الموجودة بالمستشفي والأجهزة الطبية المتوفرة بها ، حيث تعد مستشفى أسوان التخصصي" مستشفى نموذجى ضمن المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، وتضم كافة الأجهزة الطبية الحديثة، فضلًا عن توافر كافة التخصصات الطبية الدقيقة بها.

ورافق رئيس الوزراء اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان. 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل زيارته لمحافظة أسوان؛  صباح اليوم لتفقد المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بها، بتفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب، التي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حاليًا استعدادًا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير مستشفى كفر شكر

مدبولي و 4 وزراء يتفقدون مشروعات محافظة القليوبية .. أبرزها افتتاح مستشفى كفر شكر في يوليو.. رئيس الوزراء: المشروعات الخدمية تأتى على أجندة اهتمامات الحكومة .. والصناعة مستقبل مصر

مدبولي يتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بأسوان.. اليوم

لمتابعة التطوير.. رئيس الوزراء يتفقد وحدة صحة أسرة الخزان الغربي بـ أسوان

يوفر الوقت واستهلاك الوقود.. رئيس الوزراء يتفقد المحور البديل لخزان أسوان

مدبولي من أسوان: الدولة تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها

ترشيحاتنا

كورونا السبب.. بالأسماء.. 133 شهيدا من الجيش الأبيض حتى الآن

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

وقوفك جنبي وفضلك عليا مقدرش أنساه.. مدرب المنتخب يعتذر لـ تيجانا الزمالك

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

بعد اقتراب الصفقة من الأهلي.. أهداف ومهارات جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي.. فيديو

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية فى سوريا وسقوط مصابين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل على إنستجرام

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق