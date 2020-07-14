لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات

أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،اليوم جولة تفقدية لأعمال الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات ،رافقه خلالها د. نجوى بدر عميد الكلية ود. هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث يواصل طلاب السنة النهائية امتحاناتهم بالكلية لليوم الرابع على التوالي.





وخلال جولته اطمأن د.عبد الفتاح سعود من الطلاب على سهولة دخولهم وخروجهم من اللجان،كما أشاد بالانضباط في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية طوال فترة انعقاد الامتحان مع وجود طاقم طبي على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين أحدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للإطمئنان على سلامة الطلاب و الآخر داخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية الطبية.



