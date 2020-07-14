كبديل لبوابات الكورونا.. فريق هندسة أسيوط يصمم جهاز تعقيم للأيدي

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، دعم إدارة الجامعة لجميع ابتكارات الطلاب وأفكارهم الخلاقة القائمة على الإبداع والتفكير غير النمطي من أجل تقديم مشروعات جديدة تعمل على حل ما يواجهه المجتمع من مشكلات او تيسير سبل المعيشة على الأفراد في مختلف المجالات.





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جاء ذلك تعليقًا على التقرير المقدم له من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن نجاح فريق من أبناء الجامعة بضم على محمد على إبراهيم الطالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوى بكلية الهندسة وكلًا من المهندسين محمد عبد الفتاح، و عمرو عادل بالمعهد التكنولوجي المتكامل بأسيوط من تصميم جهاز تعقيم للأيدي كبديل لبوابات التعقيم الضخمة وتكلفتها المرتفعة .





وأوضح الدكتور شحاتة غريب، إلى أن ذلك التصميم للجهاز يعمل على تعقيم أهم جزء في جسم الإنسان وهو اليدين وهى أكثر جزء ناقل لعدوى مختلف الفيروسات والميكروبات الضارة ، وذلك من خلال جهاز استشعار بالجهاز يعمل فور اقتراب اليدين منه فيبدأ فى تشغيل رشاش ضبابي معقم لليدين من الكحول الايثيلى بتركيز 70% أو المادة المستخدمة فى التعقيم حسب استخدام المكان.





وأوضح الطالب علي محمد على إبراهيم، أن الجهاز من الداخل يحتوى على بعض المعدات الالكترونية ومضخة والمادة المصنوع منها الجهاز مقاومه للسوائل عموما بحيث لا يكون الجهاز مصدر للعدوى مستقبلا.

الجهاز يسع ل5 لتر كحول تكفي 1000 شخص لأنه مصمم على ضخ كميه قليله حتى لا يكون هناك هدر في الكحول.





وتمتد فترة رش الكحول التي تخرج من الجهاز بعد وضع اليد تحته لمده من 5الى 20 ثانيه كافيه لقتل الجراثيم والميكروبات، وحجم الجهاز 50×50×35 سم.