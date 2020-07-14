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أخبار البلد

%84 من قراء صدى البلد يؤيدون إلغاء ألقاب معالي الباشا ومعالي الوزير

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:23 م
نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع
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نورهان خفاجي
أيّد نحو 84% من قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، تعميم قرار محافظة قنا بمنع مناداة أي مسئول بـ"معالي الباشا" و"الوزير" على باقي المحافظات، وفقا للقرار الذي أصدره المحاسب كمال شلبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، في منشور دوري، جرى توزيعه على الوحدات المحلية بالمحافظة.


وأعرب 8% من قراء الموقع، خلال الاستطلاع التي أجراه على مدار الساعات الماضية، عن رفضهم لقرار السكرتير العام لمحافظة قنا، وعبر 8% أخرين عن عدم اهتمامهم بالأمر.


وينص المنشور، الذي أصدره المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، على منع تداول ألقاب معالي الباشا ومعالي الوزير مع المسئولين داخل الديوان العام أو الوحدات المحلية بقنا.


ونوه القرار، إلى أن تداول هذه الألقاب مع المسئولين سوف يعرض قائلها للمساءلة القانونية، مع ضرورة الالتزام بالصفة الوظيفية الحقيقية لكل مسئول. 


وجاء نص المنشور المرسل إلى كل الإدارات الحكومية: "تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بمناداة المسؤولين بلقب معالي الوزير معالي الباشا... إلخ".


وتابع: "وعليه يتم التنبيه المشدد على كل العاملين والمسئولين بجميع الجهات بحظر مناداة أى مسؤول إلا بصفته وفي حال المخالفة يتحمل المخالف المسئولية.. مرسل للعلم وتنفيذ ما جاء به". 
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