%84 من قراء صدى البلد يؤيدون إلغاء ألقاب معالي الباشا ومعالي الوزير

أيّد نحو 84% من قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، تعميم قرار محافظة قنا بمنع مناداة أي مسئول بـ"معالي الباشا" و"الوزير" على باقي المحافظات، وفقا للقرار الذي أصدره المحاسب كمال شلبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، في منشور دوري، جرى توزيعه على الوحدات المحلية بالمحافظة.









وأعرب 8% من قراء الموقع، خلال الاستطلاع التي أجراه على مدار الساعات الماضية، عن رفضهم لقرار السكرتير العام لمحافظة قنا، وعبر 8% أخرين عن عدم اهتمامهم بالأمر.









وينص المنشور، الذي أصدره المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، على منع تداول ألقاب معالي الباشا ومعالي الوزير مع المسئولين داخل الديوان العام أو الوحدات المحلية بقنا.









ونوه القرار، إلى أن تداول هذه الألقاب مع المسئولين سوف يعرض قائلها للمساءلة القانونية، مع ضرورة الالتزام بالصفة الوظيفية الحقيقية لكل مسئول.