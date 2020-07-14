AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضمن الموجة الـ 16.. استرداد 71 فدانا من أراضي أملاك الدولة في الفيوم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:56 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
 
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن إزالة 63 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز الفيوم، منها 43 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 70 فدانًا و20 قيراط وسهم واحد، بالإضافة إلى 20 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3609 مترًا، وذلك فى إطار الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام. 
 
أوضح "الأنصاري" أن حملات إزالة التعديات شملت إزالة 16 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 11 فدان و23 قيراطًا و12 سهمًا من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، منها حالة تعدٍ واحدة على أراضٍ تابعة لولاية المحافظة، و15 حالة تعدٍ على أراضٍ تابعة لولاية الآثار. 


وكشف محافظ الفيوم عن إزالة 12 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 23 فدانًا و12 قيراطًا من أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز يوسف الصديق، منها 5 حالات تعدٍ بقرية الحامولي على مساحة 14 فدانًا، و7 حالات تعدٍ بقرية الريان على مساحة 9 أفدنة و12 قيراطًا، وإزالة 13 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدان و 7 أسهم، أرض أملاك دولة تابعة لولاية الري بمركز أبشواي. 

وفى مركز طامية، تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 33 فدانًا و22 قيراطًا و6 أسهم، من أراضي أملاك الدولة، كما تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على مساحة 250 مترًا، أما في مركز إطسا فقد تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 10 قراريط، كما تم إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3359 مترًا من أراضي أملاك الدولة، منها حالة تعدٍ واحدة على أرضٍ تابعة لولاية الإصلاح الزراعي بمساحة 857 مترًا.

وأكد محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الجهات ذات الصلة، لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولًا بأول، موجهًا بالمتابعة المستمرة لما تم إزالته، لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وشدد المحافظ، على ضرورة استرداد كافة أراضي أملاك الدولة من واضعي اليد المتقاعسين عن سداد الرسوم الخاصة بالتقنين، أو الذين لم يتقدموا بطلبات للتقنين، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ضمن الموجة الـ 16.. استرداد 71 فدانا من أراضي أملاك الدولة في الفيوم
ضمن الموجة الـ 16.. استرداد 71 فدانا من أراضي أملاك الدولة في الفيوم
ضمن الموجة الـ 16.. استرداد 71 فدانا من أراضي أملاك الدولة في الفيوم
ضمن الموجة الـ 16.. استرداد 71 فدانا من أراضي أملاك الدولة في الفيوم
ضمن الموجة الـ 16.. استرداد 71 فدانا من أراضي أملاك الدولة في الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 40 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقنا

إزالة 814 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة 33 حالة تعد واسترداد 10 أفدنة بمراكز محافظة المنيا

محافظ المنيا: استرداد 195 فدان أملاك دولة بمركزي بني مزار ومطاي

ضمن الموجة 16.. المنيا تسترد 33 ألف فدان وتزيل 113 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة

موجة الإزالات.. إزالة 105 حالات تعد في المنيا

ترشيحاتنا

سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية فى سوريا وسقوط مصابين

أول ظهور لنجل جورج كلوني وأمل علم الدين.. صور

عادة يومية أثناء النوم تسبب تلف الأعصاب الشعاعية.. توقف عنها فورا

الصحة تحذر المواطنين من الموجة الارتدادية لفيروس كورونا..فيديو

لأول مرة.. السعودية تصدر قرارا مهما بشأن صلاة عيد الأضحى

بعد اقتراب الصفقة من الأهلي.. أهداف ومهارات جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي.. فيديو

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

ضبط سيدة خمسينية بالإسماعيلية لنشرها فيديوهات جنسية على المواقع الإباحية

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لون شعر جديد.. أسما شريف منير في إطلالة صيفية على إنستجرام

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل على إنستجرام

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته