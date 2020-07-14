الأهلي: دفع 30 مليون جنيه والاستغناء عن محمد شريف لضم تراوري كلام غير منطقى

كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي عن اندهاشها الشديد مما تردد على مدى الساعات الماضية حول صفقات يتم منحها لبيراميدز بجانب مبلغ مالي وصل إلى 30 مليون جنيه لضم لاعب الوسط إيريك تراوي.





وقالت المصادر إن محمد شريف لاعب الأهلي المعار لن يدخل بأي حال في صفقات تبادلية وهو محل اهتمام خاص من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.





وأضافت: "ايريك تراوري لاعب جيد لكنه لم يدخل ضمن الحسابات الفنية ولم يطلبه فايلر من الأساس".



