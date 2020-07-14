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محافظات

صحة الغربية: لا توجد تحاليل إيجابية لإصابة رئيس مدينة المحلة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عدم وجود مسحات أو تحاليل إيجابية للواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة  تؤكد صحة إصابته بعدوي فيروس كورونا أو خضوعه للعزل الصحي داخل أقسام العزل بمستشفيات الصحة.


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صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية لافتا بقوله " أعداد الإصابة بعدوي الكورونا فى انخفاض واعداد التعافي منذ بدء الأزمة تجاوز 2856 حالة بينما أعداد الإصابة الفعلية حاليا وصلت 120 حالة إيجابية بأقسام العزل على مستوي المستفيات فضلا عن خضوع ما يقرب من 300 حاله بالعزل الصحي المنزلي " .


من جانبه أكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس المدينة العمالية أنه تقدم بطلب التماس إلي محافظ الغربية للمطالبة بأجازه باستراحته الخاصة لتعرضه لنزلة برد مفاجئة وعلى أثرها التزم الجلوس فى منزله لحين تماثله للشفاء.


وناشد رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بالضرورة تحري الدقة فى النشر حول أنشطة وفعاليات القيادات التنفيذية حفاظا على الصالح العام.


وجدير بالذكر أن رئيس حي ثان المحلة الدكتور محمد عبد الغني تقدم باعتذار رسمي عن منصبه الى محافظ الاقليم للظروف خاصة فضلا عن صدور قرار وتكليف الى السكرتير العام اللواء شاكر يونس بالضرورة إحالة بعض القيادات التنفيذية برئاسة حي اول وثان المحلة بسبب سوء حملات النظافة وتراكم أكوام القمامة بمناطق سكنية.

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