مقدمة من "تحيا مصر".. نائب محافظ الفيوم يشهد تسليم مستلزمات طبية للمستشفى العام

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، تسليم عدد من المستلزمات وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية مقدمة من صندوق تحيا مصر، لمستشفى الفيوم العام، وذلك في إطار أنشطة الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والأستاذ أشرف سعد مدير المتابعة والتقييم بصندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عبدالله مدير مستشفى الفيوم العام، وحسين رجب، مسئول صندوق تحيا مصر بالفيوم.





وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، قدم نائب محافظ الفيوم الشكر لصندوق تحيا مصر لما يقدمه من دور حيوي في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء، وكذا حماية العاملين بالقطاع الصحي في مجابهة فيروس "كورونا".









كما تفقد نائب المحافظ قسم الأشعة المقطعية، وقسم استقبال حالات كورونا، واطمأن على مستوى تقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما تفقد أعمال التطهير ووحدة التعقيم المركزي بالمستشفى، ووجه بسرعة الانتهاء من إنشاء السور الحديدي الفاصل بين هيئة الإسعاف والمستشفى لتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين، وعدم التزاحم داخل المستشفى.





من جانبه، قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد نجحت حتى الآن في توفير 240 جهاز تنفس صناعي، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و15 ألف بدلة عزل واقية، وكذلك مليون كمامة طبية، 50 ألف كمامة N95، أطنان من عبوات التعقيم والمطهرات، و1000 كاشف للفيروس، و50 بوابة تعقيم.



