البحوث الفلكية: غرة ذي الحجة الأربعاء 22 يوليو ووقفة عرفات الخميس 30 يوليو

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، فإن هلال شهر ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين المقبل (يوم الرؤية).





وأضاف رئيس المعهد -في تصريح اليوم الثلاثاء-، أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، كما يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في يوم الرؤية، بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التي يستمر المعهد فى دراستها لتفسيرها.





وتابع أنه بذلك يكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي القعدة الحالى فلكيا، وتكون غـرة شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي يوم الأربعاء القادم، وتكون وقفة عرفات حسابيا يوم الخميس الموافق 30 يوليو وأول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الجمعة 31 يوليو الجاري.





وأشار إلى أن المعهد يصدر سنويا دليلا فلكيا شاملا يتضمن الظواهر الفلكية وبداية الشهور العربية وظروف رؤية الهلال، حيث يتم طباعته وإعلانه على صفحة المعهد الإلكتروني



