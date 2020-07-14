على هامش جولة رئيس الوزراء.. بث مباشر من مدينة أسوان الجديدة

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو لايف من مدينة أسوان الجديدة على هامش جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمدينة أسوان اليوم، الثلاثاء.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى أسوان المخصص للعزل بمحافظة أسوان لمتابعة آخر مستجدات العمل به.









ووجه رئيس الوزراء التحية للأطباء قائلا: "أشكركم جميعا لما بذلمتموه خلال الفترة السابقة في مواجهة فيروس كورونا، وإن شاء الله الأعداد تقل وينتهي الفيروس".









والتقط مدبولي خلال الزيارة صورة تذكارية مع الطاقم الطبي بالمستشفى، واستمع لشرح حول عمل المستشفى وعدد الأسرة الموجودة بالمستشفى والأجهزة الطبية المتوفرة به، حيث يعد مستشفى أسوان التخصصي مستشفى نموذجيا ضمن المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، ويضم جميع الأجهزة الطبية الحديثة، فضلًا عن توافر جميع التخصصات الطبية الدقيقة بها.









ورافق رئيس الوزراء اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.







