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فن

رغم التزامها بالعزل المنزلي.. إصابة النجمة العالمية كارول جي بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:43 م
كارول جي
كارول جي
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شروق ابراهيم - احمد ابراهيم
كشف موقع Just Jared  عن اصابة النجمة العالمية كارول جي بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 بعد تبين ايجابية تحليلها. 

وقال الموقع الامريكي ان كارول جي كانت ملتزمة بالحجر المنزلي والاجراءات الوقائية ورغم ذلك اصيبت بكورونا ، دون معرفة مصدر العدوى.

كارول جي اسمها الحقيقي كارولينا جيرالدو نافارو ولدت  في 14 فبراير 1991 بـ كولومبيا ، كانت على علاقة مع مغني الراب أنويل إي إي منذ 2018 وقد تمت خطوبتهما مؤخرًا، كانت على علاقة مع جي بالفين في عام 2017 .  

 وأبدت كارولينا جيرالدو اهتمامًا بالموسيقى، متأثرة بوالدها غييرمو جيرالدو ، الذي كان أيضًا مغني، درست في ميديلين.

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