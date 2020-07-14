لمتابعة استعدادها لاستقبال الزوار.. برلماني يشيد بجولات وزير السياحة في المواقع الآثرية

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيه مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بالاهتمام بتفقد المواقع الأثرية على مستوى محافظات الجمهورية، وآخرها تفقد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متحف النوبة في أسوان.





وأوضح المسعود، في بيان، الثلاثاء، أن هذه الجولات تستهدف المتابعة المستمرة للمواقع الآثرية وبحث احتياجاتها من التطوير والترميم، منوها أن هذه الجهود تصب في النهاية في دعم قطاع السياحة، والعمل على تجهيز كل المواقع الآثرية لتكون في استقبال السائحين من جميع دول العالم لزيارة مصر بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.



