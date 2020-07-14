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اقتصاد

قطاع الأعمال توضح الفرص المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.. تفاصيل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:59 م
وزارة قطاع الاعمال
وزارة قطاع الاعمال العام
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علياء فوزى
كشفت وزارة قطاع الاعمال العام عن الفرص والمشروعات المتاحة بشركاتها التابعة للشراكة مع القطاع الخاص.

وبينت الوزارة الفرص المطروحة للشراكة داخل شركة جنوب الوادى للتنمية التابعة للقابضة للتشييد والتعمير وهى عبارة عن مشروع لاستغلال نحو 45 ألف فدان بمنطقة توشكى وكشفت دراسة أعدها استشاري عن إمكانية إقامة نحو 14 مشروعًا زراعيًا على هذه الأرض. 

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 بالاضافة الى فرصة الاستثمار في الأراضي غير المستغلة التابعة للشركات والواقعة بمناطق متميزة على مستوى الجمهورية، والجاري طرحها على مراحل لاستغلالها في العديد من المشروعات، خاصة بعد تغيير الاستخدام لنحو 182 قطعة أرض من صناعي إلى سكني مختلط.

وتضمنت عروض الشراكة المطروحة على القطاع الخاص التعاون فى مشروع إعادة إحياء فندق كونتيننتال بميدان الأوبرا في إطار تطوير القاهرة الخديوية، ومشروع المنصة الإلكترونية "طوف وشوف" التابعة لشركة مصر للسياحة الجاري إطلاقها لتوفير مقاصد سياحية غير تقليدية لتنشيط السياحة الداخلية.


و اشارت الى الوزارة الى وجود فرصة للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ دراسات التطوير التي أعدها استشاري عالمي لشركات النصر لصناعة المطروقات والنصر لصناعة لمواسير الصلب وميتالكو ومصانع النحاس المصرية بالاضافة الى فرصة الاستثمار في المجال الرياضي في مشروع تطوير نادي غزل المحلة من خلال 3 كيانات أحدهما للعاملين والآخر اجتماعي رياضي خاص والثالث لإدارة وتنمية نشاط كرة القدم بنادي غزل المحلة مع الحفاظ على الاسم التجاري المميز للنادي.

و تنفذ وزارة قطاع الاعمال العام خطة إصلاح وتطوير على عدة محاور سواء في النواحي الإدارية والتشريعية أو الهيكلة الفنية والمشروعات أو استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العوائد المحققة منها.
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