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سيارات

طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في السيارة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:15 م
طرق فعالة للتخلص
طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في السيارة
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اشرف عطية
يشكو الكثير من قائدي السيارات في بعض الأوقات من ظهور روائح كريهة في سياراتهم، ولا يدرون سبب ظهور هذه الروائح، فقد يكون سببها فساد بقايا طعام متروكة بسبب ارتفاع حرارة الشمس، أو تكون نتيجة مشكلة ميكانيكية، وتوجد عدة طرق للتخلص من هذه الروائح الكريهة، وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.


1- استخدام مواد ومنظفات لامتصاص الروائح بعد تنظيف مقصورة السيارة بالمكنسة قد تبقي بعض الروائح العالقة، يمكن في هذه الحالة استخدام "صودا الخبز" لقدرتها الفائقة على امتصاص الروائح، وذلك عن طريق رشها على السجاد والمفروشات، وتركها قليلا، ثم تنظيفها بالمكنسة الكهربائية، وإذا تبقت روائح يمكن استخدام منظفات صناعية مثل البخاخات والجيل.


2- إزالة بقايا الطعام من أرضية السيارة وبعض الأماكن الضيقة أسفل المقاعد، تتسبب هذه البقايا في ظهور رائحة كريهة حال عدم تنظيفها، ويعتبر أفضل طريقة للتخلص منها هو استخدام المكانس الكهربائية في تنظيف السيارة، وإذا لم تتوفر المكنسة يمكن التوجه لمحطة غسيل السيارات وتنظيف المقصورة.


3- في بعض الحالات تكون الروائح الكريهة صعب التخلص منها، لذا في هذه الحالة يتم الاستعانة بمراكز متخصصة في التنظيف بالأوزون، وهذه الطريقة تعد أفضل وسيلة للقضاء على بعض الروائح الدائمة، مثل الدخان والعفن الفطري، وغيره من مسببات الروائح الكريهة.


4-استخدام أجهزة تنقية الهواء في حال بقاء روائح كريهة عالقة يمكن استخدام أجهزة تنقية الهواء أو مولد الأيونات، وتعمل هذه الأجهزة على تجميع الجزيئات المسببة للرائحة، وتنقي الهواء من هذه الروائح.
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