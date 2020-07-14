عطا: 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين في الغربية .. وندعم خطة الدولة نحو التحول الرقمى

قام الدكتور أحمد عطا ، نائب محافظ الغربية بجولة ميدانية بالمرور على المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية بكفر الزيات وبسيون، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل بتلك المراكز والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلي وجود 9 مراكز مستوى المحافظة.





اقرأ ايضا :محافظ الغربية يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة وتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان..صور





وتأتي الجولة استجابة لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لنواب المحافظين بالمتابعة المستمرة لهذا الملف المهم .

وأشاد نائب محافظ الغربية بالتطور الملحوظ فى تجهيزات المراكز وتدعيمها بأحدث الأجهزة ، وكذلك النهوض بمستوى الخدمات الالكترونية .

بما في ذلك خدمات الدفع الالكتروني تيسيرا علي المواطنين ، والقضاء علي قوائم انتظار الشكاوى أو طلبات المواطنين والتعامل الفوري معها .

وأوضح الدكتور أحمد عطا ، حرص المحافظة علي تحقيق أعلي معدلات الرضا لدى المواطنين تفقد المركز التكنولوجى.





وكشف أنه جاري العمل علي قدم وساق لعمل منظومة موحدة على مستوى المحافظة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك في اطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة وربط كافة الخدمات الجماهيرية الكترونيا.