نشرة الفن| مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات.. الحكم بالحبس 13 عاما على بطل حريم السلطان

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:

كشف موقع Just Jared عن إصابة النجمة العالمية كارول جي بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 بعد تبين إيجابية تحليلها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ"ألكسندر"، نجل الفنان العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين، خلال جولة في أحد شوارع لوس أنجلوس، وكان الأب يغطي أنفه وفمه بمنديل قماش كبديل للكمامة.





شهد برومو فيلم "صاحب المقام" ظهور الفنان الراحل ابراهيم نصر فى دور رجل مسن من طبقة شعبية ويعانى الفقر.





دافعت الفنانة مي كساب عن الفنان يوسف الشريف بعد الهجوم عليه من زملائه بالوسط الفني، لإعلانه رفضه لتقديم قبلات أو مشاهد حميمة في أعماله الفنية.



