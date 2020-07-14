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فن

نشرة الفن| مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات.. الحكم بالحبس 13 عاما على بطل حريم السلطان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:

رغم التزامها بالعزل المنزلي.. إصابة النجمة العالمية كارول جي بفيروس كورونا
كشف موقع Just Jared عن إصابة النجمة العالمية كارول جي بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 بعد تبين إيجابية تحليلها. 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ"ألكسندر"، نجل الفنان العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين، خلال جولة في أحد شوارع لوس أنجلوس، وكان الأب يغطي أنفه وفمه بمنديل قماش كبديل للكمامة.

شهد برومو فيلم "صاحب المقام" ظهور الفنان الراحل ابراهيم نصر فى دور رجل مسن من طبقة شعبية ويعانى الفقر.

دافعت الفنانة مي كساب عن الفنان يوسف الشريف بعد الهجوم عليه من زملائه بالوسط الفني، لإعلانه رفضه لتقديم قبلات أو مشاهد حميمة في أعماله الفنية.

أثارت قضية اعتداء النجم التركى أوزان جوفين​ على حبيبته دينيز بولوتسوز حالة من الجدل الواسع فى تركيا حيث وصلت إلى ساحات القضاء.
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