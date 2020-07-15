مصائب هوليوود في أسبوع .. وفاة زوجة جون ترافولتا .. العثور على جثة نايا ريفيرا.. وفضيحة تلاحق ويل سميث

جادا بينكيت تعترف بخيانتها لويل سميث في برنامجها Red Table talk

وفاة زوجة جون ترافولتا بعد مرور 10 سنوات على وفاة نجلهما " جيت"





عاش الوسط الفني الهوليوودي أحداثا مؤلمة على مدار الأسبوع الماضي ، بين الموت والخيانة والقضايا التي تصدرت الصحف الأجنبية على مدار الأسبوع الماضي ونرصدها في التقرير التالي:





خيانة ويل سميث

إعترفت الممثلة الأمريكية "جادا بينكيت" بخيانة زوجها الممثل العالمي ويل سميث، مع مغني الراب أوجست السينا.





ونقلت صحيفة "The sun" البريطانية عن "جادا بينكيت" قولها: "إنها منذ 4 سنوات ونصف بدأت صداقة مع أوجست السينا وأصبحا أصدقاء جيدين حقا وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة".





كما قالت "جادا بينكيت" خلال برنامج " Red Table Talk" إنه بعد انفصالها من زوجها ويل سيمث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك لأنه لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، مضيفة :"كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".





قضية جوني ديب

مازالت قضية التشهير بين جوني ديب و طليقته الممثلة الامريكية امبر هيرد متصدرة الصحف الاجنبية ، بسبب اشتعال الاحداث وتطورها بشكل كبير.





وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أنه في اليوم الخامس لجلسات القضية الأشهر في هوليوود، سوف تشهد خطيبة جوني ديب السابقة الممثلة Winona Ryder انه لم يتعدى عليها من قبل خلال فترة ارتباطهما، وهي الشهادة التي تعزز من موقف النجم العالمي الذي يواجه اتهامات بالتعدي بالضرب على امبر هيرد خلال فترة زواجهما.





وكشفت صحيفة ديلي ميل أن Winona Ryder ستكون شهاداتها لصالح جوني ديب ستكون من خلال لينك فيديو سيذاع في المحاكمة، لافتة

إلى أنها لن تحضر اليوم الخامس من القضية المقرر انعقادها الاربعاء المقبل.





ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.





وشهدت الصراعات القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، تطورات جديدة وصلت إلى حد اتهامها بالخيانة الزوجية.









وفاة زوجة جون ترافولتا

أعلن النجم العالمي جون ترافولتا عن رحيل زوجته كيلي بريستون فى وقت متاخر أمس الأحد قائلا : "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".





ونعى عدد من مشاهير هوليوود ، كيلي بريستون برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.





تزوج الثنائي ترافولتا وكيلى فى عام 1991 وذلك خلال لقائهما فى فيلم "ذا إكسبرتس" واسفر هذا الزواج الذى استمر لفترة طويلة ما قريب من 30 عاما عن طفلين ولد وبنت "جيت وايلا".





غرق نايا ريفيرا

أعلنت مكتب شرطة مقاطعة فينتورا كشف عن سبب وفاة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا غرقًا وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.





وكشفت الشرطة الامريكية في مؤتمر صحفيا بعد العثور على جثمان نايا ريفيرا انها قد تكن توفيت بعد محاولاتها لانقاذ طفلها البالغ من العمر أربعة أعوام بعد تحرك القارب بسبب تيارات بحيرة.





ولفتت الشرطة الامريكية في تصريحاتها إلى أن نايا ريفيرا بذلت مجهودا كبيرا لانقاذ نجلها لاسيما لم تمتلك طاقة كافية لانقاذ نفسها لذلك ماتت غرقا.





عاشت أسرة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا، ليلة صعبة، بعد ذهابهم لموقع غرق ابنتهم بأحد شواطئ بحيرات كاليفورنيا، من أجل البحث عنها.





ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صور لوالدتها التي ظهرت وهي تجلس على ركبتها وتبكي بحرقة على رحيل ابنتها، بينما ظهر والدها وهو في وسط المياه وملامح الصدمة على وجهه وهو يحاول البحث عن ابنته.





ورصدت الصور زوج نايا ريفيرا، ريان دورسي وهو يقف مصدومًا ويحاول استيعاب هذا الموقف الصعب، خاصة أن علاقتهما شهدت انفصالا ومحاولات رجوع إلى أن انفصلا نهائيًا منذ بضعة أشهر.





وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية عن اختفاء الممثلة الأمريكة نايا ريفيرا، مشيرين إلى احتمالية غرقها في إحدى بحيرات كاليفورنيا، خاصة أنه تم العثور على نجلها صاحب الأربعة أعوام وحيدا على متن قارب تمتلكه نايا.



