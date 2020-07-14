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تعليم

طب طنطا: بدء تجهيز 68 سرير عناية مركزة و18 غرفة عمليات بمستشفى الجراحات الجديد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:07 م
عميد طب طنطا
عميد طب طنطا
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أحمد على

قال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، إن حلم مستشفى الجراحات الجديد قريبا سيتحول إلى حقيقة.


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وأشار إلى أن المستشفي سيخدم مرضي محافظات الدلتا مجانًا في جميع تخصصات الجراحة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمستشفي ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة بمتابعة مرحلة ما قبل التسليم لبدء التجهيز للمعدات والأجهزة لأقسام الجراحات وقسم المعامل والأشعة والتعقيم المركزي.

 

وأوضح د. غنيم أن مستشفى الجراحات الجديد تم تنفيذها بأعلى المواصفات العالمية المطلوبة فى المستشفيات، وتتكون من 10 أدوار على مساحة 2200 متر مربع، بطاقة استيعابية 686 سريرا بواقع 68 سرير عناية مركزة و18 غرفة عمليات مجهزة بكبسولات جراحية.

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