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لهجرة الطيور.. وزيرة البيئة تكشف حقيقة إغلاق محطات الرياح

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:13 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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فرح علاء الخولي
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن وجود تنسيق مع وزارة الكهرباء للقيام بإغلاق جزئى لمحطات الرياح أثناء موسم هجرة الطيور، حيث يعبر مصر نحو 5 ملايين طائر تساهم في تحقيق التوزان البيئي والبيولوجي للعالم أجمع.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، في حوارها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، إن "مشروع الطيور المهاجرة " التابع للوزارة حصل على جائزة الطاقة العالمية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك منطقتين في مصر لمشاهدة الطيور المهاجرة، الأولي في جبل الزيت، والثانية في شرم الشيخ بجنوب سيناء، منوهة إلى أن هناك عائد سياسي واقتصادي وبيئي نتيجة الحفاظ على الطيور المهاجرة والتي تعد مصر محطة من المحطات التي تعبرها تلك الطيور.

واضافت أن الوزارة كانت تعمل بحذر فى التخلص من المخالفات وفقًا للاشتراطات العالمية، مضيفة أنه تم وضع خطة فى شهر مارس الماضى للتعامل مع التغيرات البيئية بالتعاون مع مختلف الوزارت المعنية.

وأوضحت أنه تم اصدار أول دليل إرشادي يتضمن الآلية الآمنة للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في القطاعات المختلفة، وذلك في إطار خطة وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الوزارات وهم الصحة والسكان والسياحة والآثار والشباب والرياضة والتنمية المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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