شيكات بدون رصيد.. الحكم على رئيس الإفريقي التونسي بالسجن 15 عاما





وذكرت إذاعة شمس التونسية، أن القضاء حكم على على عبد السلام اليونسي بالسجن لمدة 15 عاما، لإصداره شيكات بدون رصيد.





ويعاني الأفريقي التونسي من أزمة مالية طاحنة، حيث تم خصم 6 نقاط من بالدوري التونسي مؤخرا من قبل الفيفا، بسبب عدم سداد باقي مستحقات صفقة إبراهيم الشنيحي لنادي مولودية العملة الجزائري.





يذكر أن الاتحاد التونسي حدد مطلع أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





ويحتل الأفريقي المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري التونسي برصيد 27 نقطة.









أصدر القضاء التونسي حكما على عبد السلام اليونسي رئيس نادي الإفريقي بالسجن لمدة 15 عاما.