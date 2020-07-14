AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شيكات بدون رصيد.. الحكم على رئيس الإفريقي التونسي بالسجن 15 عاما

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:14 م
عبد السلام اليونسي
عبد السلام اليونسي رئيس نادي الإفريقي
Advertisements
محمد السعيد
أصدر القضاء التونسي حكما على عبد السلام اليونسي رئيس نادي الإفريقي بالسجن لمدة 15 عاما.

وذكرت إذاعة شمس التونسية، أن القضاء حكم على على عبد السلام اليونسي بالسجن لمدة  15 عاما، لإصداره شيكات بدون رصيد.

ويعاني الأفريقي التونسي من أزمة مالية طاحنة، حيث تم خصم 6 نقاط من بالدوري التونسي مؤخرا من قبل الفيفا، بسبب عدم سداد باقي مستحقات صفقة إبراهيم الشنيحي لنادي مولودية العملة الجزائري.

يذكر أن الاتحاد التونسي حدد مطلع أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ويحتل الأفريقي المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري التونسي برصيد 27 نقطة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيفا يهدد الرجاء المغربي بعقوبة قاسية

في عيد ميلاده.. جنش بطل الروايات السعيدة في الزمالك

متهمة بالنصب والاحتيال.. شرطة تونس تضبط هاربة من أحكام بالسجن لمدة 1277 عامًا

الدوري التونسي.. لاعبو البنزرتي يرفضون العودة للتدريبات بسبب المستحقات

ترشيحاتنا

برشلونة يكشف عن قميصه الجديد.. فيديو وصور

صفقة الأهلي.. مهارات وليد فوزي صانع ألعاب الترسانة

بعد محاولة إثبات الزواج.. فارق العمر بين هيفاء وهبي ومحمد الوزيري

فيديوجراف.. لماذا حذرت وزارة الصحة من اللانشون والسوسيس

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

نشرة الفن| مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات.. الحكم بالحبس 13 عاما على بطل حريم السلطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هناك موجة فعليا لفيروس كورونا على مصر .. الصحة تجيب

لخدمة المواطنين.. الاستعانة بـ «روبوت» في هيئة حكومية روسية

بـ توب يبرز جمالها.. كارولين عزمي بإطلالة سوداء تخطف الأنظار