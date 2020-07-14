تبكي وتصرخ بداخلها.. سيارة كيتي بيري شاهدة على آلام حملها

تعاني بيري من آلام الحمل أثناء الحجر الصحي، خصوصًا وأنها لجأت لحيلة لتفريغ طاقتها السلبية من خلال اختبائها في سياراتها الخاصة والانفجار في البكاء. تنتظر المطربة كيتي بيري مولودها من خطيبها الممثل أورلاندوبلوم ، بعدما جمعتهما قصة حب رومانسية، حيث





وكشفت كيتي بيري عن هذا السر أثناء ظهورها في أحد البرامج الإذاعية مع الإعلامي رومان كيمب.





وصرحت بيري "أنها تعيش مع حملها يوما بيوم وأن بعض الأيام تكون أكثر عاطفية من غيرها، وقالت :" كي أبكي وضعت نفسي في سيارتي خارج منزلي وأغلقت الأبواب"، مبررة ذلك بأنها تعطي لنفسها مساحة شخصية".





أضافت كيتي بيري:" هناك أغنية اسمها What Makes A Woman في البومي الجديد وهي بمثابة الأمل الذي احمله لطفلتي المستقبلية ، أنه لا يوجد حدود لأحلامها أو ما تريده وأنها ممكن تغير أي شيء في الوقت الذي تحبه".



