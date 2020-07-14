فيديوجراف.. مميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

اصبح تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، أمرا هاما خلال الآونة الحالية، وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الأمر أولا، وثانيا لما له من عائد مادي على صاحب السيارة وعلى خزينة الدولة وأيضا البيئة.
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واكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ان السيارات التي يجب تحويلها من البنزين للغاز الطبيعي يجب ان يكون مر على عملها بالشوارع اقل من عشرين عام وان يكون الموتور الخاص بها ذو كفاءة 75% .
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مميزات تحويل السيارات تعمل بالغاز الطبيعي من خلال الفيديوجراف التالي.