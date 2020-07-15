AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إسكان البرلمان: الدولة نجحت في إنهاء 90% من عشوائيات المناطق الخطرة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:04 ص
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
Advertisements
أحمد أيمن
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، جزء من خطة الدولة للقضاء على العشوائيات في مصر، موضحا أن الدولة بها 1350 منطقة عشوائية، منها 355 خطرة، تم إنهاء 90% منها كمرحلة أولى.

وصنف النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنواع المناطق العشوائية في مصر إلى إسكان غير آمن، إسكان عشوائي، وإسكان غير مخطط، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في 204 آلف وحدة سكنية كسكن بديل لأهالي المناطق العشوائية، والذي يختلف عن الإسكان الاجتماعي، الذي يكون بمقابل مادي يراعي إمكانيات محدودي الدخل، أما البديل يخصص لأهالي العشوائيات بدون مقابل.

ونوه إلى أن مشروع حي الأسمرات يندرج تحت بند الإسكان غير الآمن أو الخطرة، حيث تأتي أهمية المشروع من كونه يتوسط عدد من المناطق العشوائية ومنها عزبة خير الله وبطن البقرة وغيرها من المناطق بالغة الخطورة التي تعاني من تدهور الخدمات والمرافق شبه المنعدمة، كجزء من استراتيجية الدولة لتوفير السكن البديل في نفس مربع الإسكان القديم، لمراعاة البعد الاجتماعي للأهالي.

وجرى إنشاء 3 مراحل بمدينة الأسمرات على مساحة نحو 185 فدانا تقريبا، وجرى الانتهاء منها بالكامل وتسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجار التسكين فى المرحلة الثالثة التي تم الانتهاء منها أيضا، بإجمالي 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة ولا خيال..عشش الصيادين برأس البر تتحول من بؤرة عشوائية إلى مارينا دمياط

الحلم بدأ منذ 6 سنوات.. الأسمرات مدخل الدولة للقضاء على العشوائيات 2025

النائب خالد فهمي لـ"صدى البلد": إنجاز 90% من تطوير المناطق الخطرة.. 3 تشريعات لمكافحة العشوائيات.. ومصر خالية من عشوائية المباني في 2025

السيسي: 250 ألف وحدة سكنية لأهالي المناطق غير الآمنة.. والدولة لن تسمح بالتعديات

وزير الإسكان: 13 محافظة أصبحت خالية تماما من المناطق غير الآمنة .. فيديو

ترشيحاتنا

مدرب أحمال المنتخب السابق: الحضري استثنائي ومن الصعب تقييم محمد صلاح.. فيديو

عيد ميلاد أجمل ليدي.. زينة تحتفل مع صديقتها.. شاهد

حمزة ابن الشهيد منسي يوجه رسالة إلى محمد صلاح

فاتت سنة.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة نادرة بصحبة زوجها وماجد المصري

مع شيكو.. نسرين أمين في حمام السباحة.. صورة

بعد خيانة زوجته له.. شاهد ماذا فعل المصريون لدعم ويل سميث؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد