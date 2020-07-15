إسكان البرلمان: الدولة نجحت في إنهاء 90% من عشوائيات المناطق الخطرة

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، جزء من خطة الدولة للقضاء على العشوائيات في مصر، موضحا أن الدولة بها 1350 منطقة عشوائية، منها 355 خطرة، تم إنهاء 90% منها كمرحلة أولى.

وصنف النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنواع المناطق العشوائية في مصر إلى إسكان غير آمن، إسكان عشوائي، وإسكان غير مخطط، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في 204 آلف وحدة سكنية كسكن بديل لأهالي المناطق العشوائية، والذي يختلف عن الإسكان الاجتماعي، الذي يكون بمقابل مادي يراعي إمكانيات محدودي الدخل، أما البديل يخصص لأهالي العشوائيات بدون مقابل.



