إسكان البرلمان: الدولة نجحت في إنهاء 90% من عشوائيات المناطق الخطرة

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، جزء من خطة الدولة للقضاء على العشوائيات في مصر، موضحا أن الدولة بها 1350 منطقة عشوائية، منها 355 خطرة، تم إنهاء 90% منها كمرحلة أولى.
وصنف النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنواع المناطق العشوائية في مصر إلى إسكان غير آمن، إسكان عشوائي، وإسكان غير مخطط، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في 204 آلف وحدة سكنية كسكن بديل لأهالي المناطق العشوائية، والذي يختلف عن الإسكان الاجتماعي، الذي يكون بمقابل مادي يراعي إمكانيات محدودي الدخل، أما البديل يخصص لأهالي العشوائيات بدون مقابل.
ونوه إلى أن مشروع حي الأسمرات يندرج تحت بند الإسكان غير الآمن أو الخطرة، حيث تأتي أهمية المشروع من كونه يتوسط عدد من المناطق العشوائية ومنها عزبة خير الله وبطن البقرة وغيرها من المناطق بالغة الخطورة التي تعاني من تدهور الخدمات والمرافق شبه المنعدمة، كجزء من استراتيجية الدولة لتوفير السكن البديل في نفس مربع الإسكان القديم، لمراعاة البعد الاجتماعي للأهالي.
وجرى إنشاء 3 مراحل بمدينة الأسمرات على مساحة نحو 185 فدانا تقريبا، وجرى الانتهاء منها بالكامل وتسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجار التسكين فى المرحلة الثالثة التي تم الانتهاء منها أيضا، بإجمالي 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.