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أخبار العالم

في أسوأ سيناريو لكورونا الشتاء المقبل .. 120 ألف قتيل ضحية الموجة الثانية للفيروس الفتاك في بريطانيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:30 م
على صالح
حذر خبراء بريطانيون من أنه يتعين على بريطانيا أن تبدأ "الاستعدادات المكثفة" لموجة ثانية شرسة من جائحة فيروس كورونا قادرة على قتل ما يصل إلى 120 ألف مريض بالمستشفى في أسوأ الحالات، وفقا لـ جارديان.

وقال كبار الأطباء والعلماء بأكاديمية العلوم الطبية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن عودة ظهور حالات هذا الشتاء يمكن أن تطغى على جهود سلطات الصحة في المملكة المتحدة؛ بسبب الإنفلونزا والضغوط الموسمية الأخرى.




وتم تكليف الخبراء من قبل السير باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، لوضع نموذج "أسوأ سيناريو معقول" لـ كوفيد 19 الشتاء المقبل. 

ويدعو تقريرهم، الذي تم مشاركته مع الوزراء والسلطات الصحية المحلية، إلى بذل جهود فورية للاستعداد لموجة ثانية من كورونا.

وتم إعداد التقرير من قبل 37 خبيرا، ويشدد التقرير على أن السيناريو الأسوأ ليس تنبؤا بما يحتمل حدوثه، ولكن وصف لكيفية تطور الجائحة إذا سمح للعدوى بالارتفاع ولم يتم عمل الكثير لدعم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية .

وقال ستيفن هولجيت، رئيس مجموعة الخبراء وأستاذ علم الأدوية المناعية بـ  جامعة ساوثامبتون "يمكن أن تصل حالات الوفاة لأعلى مع موجة جديدة من كوفيد 19 الشتاء المقبل، ولكن خطر حدوث ذلك يمكن أن ينخفض ​​إذا اتخذنا إجراءً على الفور".

واضاف "مع وجود أعداد منخفضة نسبيًا من حالات كوفيد 19 في الوقت الحالي، فهذه فرصة لمساعدتنا على الاستعداد لأسوأ ما يمكن أن يلقي به الشتاء علينا".
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