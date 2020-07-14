تحرير 83 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 83 مخالفة تموينية، منها 35 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –عدم وجود سجلات -قضايا أخرى متنوعة)، وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 48 مخالفة تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار – بدون ترخيص - منتجات منتهية الصلاحية – سلع مجهولة المصدر – عدم وجود فواتير – شهادات صحية -قضايا أخرى متنوعة).