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محافظات

تحرير 83 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية

لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 83 مخالفة تموينية، منها 35 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –عدم وجود سجلات -قضايا أخرى متنوعة)، وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 48 مخالفة تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار – بدون ترخيص - منتجات منتهية الصلاحية – سلع مجهولة المصدر – عدم وجود فواتير – شهادات صحية -قضايا أخرى متنوعة).
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