لمدة عام.. مقترح برلماني للحكومة بوقف استقدام العمالة الأجنبية إلى مصر

تقدم خالد أبو طالب، نائب المرج، وعضو لجنة الدفاع بالبرلمان، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، يتضمن إصدار قرار بوقف إجراءات ترخيص واستقدام العمالة الأجنبية بمصر لمدة عام.





وأشار النائب- في مقترحه اليوم – إلى أنه في ظل أزمة "كورونا" العالمية والتي آتت على مصادر رزق الكثير، فضلًا عن رجوع آلاف المصريين العاملين بدول الخليج، فأن الأزمة الراهنة تحتم علينا إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية، وألا يتم استقدام أجنبي إلا إذا كان سيضيف شيئًا داخل السوق.





ولفت إلى أن هناك تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع مستويات توافد العمالة الأجنبية خلال عام 2020، حيث بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية المسجلة خلال العام الحالي نحو 18944عاملا، منهم 15236 من الذكور، و 2714 إناث.





وأوضح نائب البرلمان، أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية يشكلون العدد الأكبر من عدد الأجانب، ويبلغ عددهم نحو 6423 أجنبيا ، ومعظمهم من بنغلادش بعدد 1924 أجنبيا، يليه العمالة الوافدة من الصين وعددهم 1197 أجنبيا، والدول الأوروبية بعدد 3655 أجنبيًا، ومعظمهم من المملكة المتحدة بعدد 1110 أجانب.



