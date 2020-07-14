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اقتصاد

في أول تقرير لـ أوبك.. خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.7-% في 2020

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:38 م
أوبك
أوبك
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قسم الاقتصاد
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمستوى قياسي يبلغ سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019.

ويعد هذا هو أول تقرير تصدره أوبك لتوقعاتها بشأن أسواق النفط في العام المقبل، وقالت إن التوقعات تفترض عدم تحقق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021 مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وارتفاع مستويات الدين أو حدوث موجة ثانية من حالات العدوى بكورونا.

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وقالت أوبك في تقريرها "هذا بافتراض احتواء فيروس كورونا كوفيد-19 خاصة في الاقتصادات الكبيرة مما يسمح بتعافي الاستهلاك الخاص للأسر والاستثمار بدعم من إجراءات تحفيز ضخمة اتخذت لمكافحة الجائحة".
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