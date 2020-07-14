تحاورها الناقدة يسرا الشيخاوي.. ريم العدل ضيفة لقاءات مركز السينما العربية

تستضيف سلسلة لقاءات مركز السينما العربية مصممة الأزياء المصرية ريم العدل ، التي تحاورها الناقدة التونسية يسرى الشيخاوي عبر الصفحة الرسمية لـمركز السينما العربية على انستجرام، وسوف يتم اللقاء يوم الخميس 16 يوليو المقبل، الساعة 6 مساءً.





لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.





ريم العدل مصممة أزياء مصرية، عبر مسيرة تضم أكثر من 30 عمل بالتليفزيون والسينما، يرتبط اسمها بالأعمال ذات الطبيعة المختلفة عن السائد، والتي تدور أحداثها في أزمنة وبيئات متنوعة، مثل مسلسلات الشوارع الخلفية، سيدنا السيد، سجن النسا وواحة الغروب، وأفلام السفاح، وسمير وشهير وبهير، نوَّارة، اشتباك، مولانا وشيخ جاكسون.





درست ريم النحت في كلية الفنون الجميلة، ثم عملت كمساعدة في أكثر من عمل فني، ثم تدربت مع مصممة الأزياء الكبيرة ناهد نصر الله لمدة عام كامل، كما حصلت على دبلومة في الأكاديمية الإيطالية في فلورنسا.





مؤخرًا شاركت ريم في تصميم أزياء إحدى حلقات مسلسل نمرة اتنين للمخرج هادي الباجوري، والمرتقب عرضها قريبًا على منصة شاهد، ويعد مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة والذي يُعرض على منصة شاهد.نت أحدث أعمالها، وحقق ردود فعل إيجابية بمواقع التواصل الإجتماعي، وهو من بطولة منة شلبي وآسر ياسين، ومن إخراج محمد شاكر خضير.





يسرى الشيخاوي محررة تونسية شابة، حصلت على شهادة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال، وتكتب في السينما والمسرح والموسيقى، وأحيانا في السياسة، بعدة إصدارات ومواقع عربية، من بينها موقع حقائق أونلاين وألترا صوت.



