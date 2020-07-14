أخبار الحوادث .. مأساة أمل طالبة الدقهلية .. إحالة المتهمين بالتحرش بـ هنا الزاهد للمحاكمة .. براءة العادلي في الاستيلاء على أموال الداخلية.. وطالب يدير 12 "جروب" لتسريب امتحانات الثانوية

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:









مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور





كسرت أمل محمد عبد الحميد، فتاة الدقهلية المغتصبة، جدار الخوف وواجهت المجتمع بكل شجاعة لتثبت حقها وحق ابنتها فى نسبها من المتهم الذى اغتصبها وأفقدها أعز ما تملك قبل أسبوع من حفل زفافها. المزيد ..









إحالة 5 متهمين بالتحرش بهنا الزاهد للمحاكمة العاجلة





أحالت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة 5 عمال متهمين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح مخلى سبيلهم وحددت جلسة بالأسبوع المقبل.









النقض تؤيد براءة العادلي و8 آخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية





قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وتأييد تغريمه وآخرين 500 جنيه لكل منهم، ورفض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة العادلي و8 آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات الأسبق بوزارة الداخلية، لوفاته.









ضبط سيدة خمسينية بالإسماعيلية لنشرها فيديوهات جنسية على المواقع الإباحية





نجح رجال مباحث الآداب بالإسماعيلية في القبض على سيدة بالخمسينات من العمر لنشرها فيديوهات جنسية على مواقع إباحية.









النقض تؤيد السجن المؤبد لمرشد الإخوان و248 متهما في أحداث العدوة





قضت محكمة النقض برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و248 من المتهمين في قضية أحداث عنف العدوة وتأييد أحكام المؤبد و السجن المشدد والحبس ضدهم، وبتصحيح الحكم المطعون فيه بالزامهم بدفع مبلغ 4 ملايين و110 آلاف جنيه قيمة التلفيات.









محجوزة على ذمة قضية احتيال.. سيدة تنصب على المواطنين فى 4.5 مليون جنيه





قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات بسوهاج لقيامها بالاستيلاء على قرابة 4,5 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.









متهم بتسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ.. ضبط طالب يدير 12 جروب لتسريب امتحانات الثانوية العامة



