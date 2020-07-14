بعد مرور أسبوع على الامتحانات.. جامعة أسيوط: لا توجد حالات اشتباه بكورونا بين الطلاب

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عن خلو الأعمال الجارية لامتحانات نهاية العام لطلاب الفرق النهائية، بمختلف الكليات النظرية والعلمية بالجامعة من حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد وذلك منذ انطلاقها الأربعاء الماضى ، مؤكدًا حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات التى من شأنها أن تواجه الطلاب، وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات الممكنة لهم والتى تضمن مرور فترة الامتحانات بسلامة ويسر خاصة فى ظل الجائحة العالمية لفيروس " كورونا " .





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وكان الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عرض تقريرا على رئيس الجامعة حول جولته التفقدية للجان امتحانات الفرق النهائية اليوم الثلاثاء ، للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات ، والتى تضمنت زيارة لامتحانات طلاب كلية التجارة قسم المحاسبة وذلك ، بمجمع صالات الامتحانات بحضور الدكتور محمد أحمد عدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتور عبدالسلام نوير عميد الكلية .





كما قام بمتابعة امتحانات كلية الطب البيطرى والتى بدأت اليوم بمستشفى الطب البيطرى حيث استقبلته خلال الزيارة الدكتورة مديحة درويش عميد الكلية والدكتور حسن عباس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور عبدالرازق خليفة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وأعقب ذلك توجهه لكلية الحاسبات والمعلومات بحضور الدكتور تيسير عبد الحميد عميد الكلية والدكتور خالد فتحى لشئون التعليم والطلاب ، أما فى امتحانات كلية الزراعة فقد رافقه خلال جولته لمتابعة سير الامتحانات الدكتور حمام زين العابدين عميد الكلية .





وأكد الدكتور شحاتة غريب على حرص خلال جولته اليوم على زيارة العيادات الطبية الميدانية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى حال ظهور آية حالات اشتباه بين صفوف الطلاب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطلاب .





فى سياق متصل شدد نائب رئيس الجامعة على الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعى فى اللجان المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى من شأنها أن تحافظ على سلامة الطلاب ، كما توجه أيضًا بسؤال عدد من الطلاب فى الكليات المختلفة عن درجة صعوبة الامتحانات ومدى التزام الامتحان بتنفيذ قرار الجامعة الخاص " بأن لا تقل نسبة الأسئلة عن 75% فيما يخص ما تم شرحه من المواد الدراسية قبل منتصف مارس الماضى وإلا تزيد نسبة الأسئلة عن 25% لما تم شرحه بعد ذلك التاريخ " .





وقد جاءت الردود الطلابية ايجابية من حيث ملائمة الأسئلة لمستوى الطالب والالتزام بقرار مجلس الجامعة من حيث نسب الأسئلة .