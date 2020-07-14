AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد مرور أسبوع على الامتحانات.. جامعة أسيوط: لا توجد حالات اشتباه بكورونا بين الطلاب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:19 م
امتحانات الفرق النهائية
امتحانات الفرق النهائية
Advertisements
إيهاب عمر
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عن خلو الأعمال الجارية لامتحانات نهاية العام لطلاب الفرق النهائية، بمختلف الكليات النظرية والعلمية بالجامعة من حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد وذلك منذ انطلاقها الأربعاء الماضى ،  مؤكدًا حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات التى من شأنها أن تواجه الطلاب، وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات الممكنة لهم والتى تضمن مرور فترة الامتحانات بسلامة ويسر خاصة فى ظل الجائحة العالمية لفيروس " كورونا " .

اقرأ أيضا :


وكان الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عرض تقريرا على رئيس الجامعة حول جولته التفقدية للجان امتحانات الفرق النهائية اليوم الثلاثاء ، للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات ، والتى تضمنت زيارة لامتحانات طلاب كلية التجارة قسم المحاسبة وذلك ، بمجمع صالات الامتحانات بحضور الدكتور محمد أحمد عدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتور عبدالسلام نوير عميد الكلية .

كما قام بمتابعة امتحانات كلية الطب البيطرى والتى بدأت اليوم بمستشفى الطب البيطرى حيث استقبلته خلال الزيارة الدكتورة مديحة درويش عميد الكلية والدكتور حسن عباس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور عبدالرازق خليفة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب  ، وأعقب ذلك توجهه لكلية الحاسبات والمعلومات بحضور الدكتور تيسير عبد الحميد عميد الكلية والدكتور خالد فتحى لشئون التعليم والطلاب ، أما فى امتحانات كلية الزراعة فقد رافقه خلال جولته لمتابعة سير الامتحانات الدكتور حمام زين العابدين عميد الكلية .

وأكد الدكتور شحاتة غريب على حرص خلال جولته اليوم على زيارة العيادات الطبية الميدانية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى حال ظهور آية حالات اشتباه بين صفوف الطلاب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطلاب .

فى سياق متصل شدد نائب رئيس الجامعة على الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعى فى اللجان المختلفة  واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى من شأنها أن تحافظ على سلامة الطلاب ، كما توجه أيضًا بسؤال عدد من الطلاب فى الكليات المختلفة عن درجة صعوبة الامتحانات ومدى التزام الامتحان بتنفيذ قرار الجامعة الخاص " بأن لا تقل نسبة الأسئلة عن 75% فيما يخص ما تم شرحه من المواد الدراسية قبل منتصف مارس الماضى وإلا تزيد نسبة الأسئلة عن 25% لما تم شرحه بعد ذلك التاريخ " .

وقد جاءت الردود الطلابية ايجابية من حيث ملائمة الأسئلة لمستوى الطالب والالتزام بقرار مجلس الجامعة من حيث نسب الأسئلة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم إصابته بـ كورونا.. نائب رئيس جامعة أسيوط يؤدي مهام عمله من مستشفى العزل إلكترونيا

شاهد.. كيف استعدت جامعة الأقصر لامتحانات نهاية العام

"إحنا معاكم" مبادرة تستقبل الطلاب على أبواب امتحانات جامعة أسيوط .. فيديو وصور

فى جولات موسعة.. المغربى يتفقد لجان امتحانات السنوات النهائية بكليات التجارة والعلوم.. صور

رئيس جامعة الفيوم يتفقد اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية

لمتابعة سير الامتحانات.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان كلية التربية النوعية.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

مصير الأهلي والزمالك.. 3 عروض رسمية على طاولة الكاف لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية

محجوزة على ذمة قضية احتيال.. سيدة تنصب على المواطنين فى 4.5 مليون جنيه

وقوفك جنبي وفضلك عليا مقدرش أنساه.. مدرب المنتخب يعتذر لـ تيجانا الزمالك

أنباء عن حجز الكويتية ريم الشمري بتهمة الإساءة للجالية المصرية

بيل يثير الجدل مجددا بتصرفاته الغريبة على الدكة

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

وزيري يكشف تفاصيل اكتشاف أثري يرجع إلى العصر البطلمي بـ الهضبة الصحراوية

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

هل هناك موجة فعليا لفيروس كورونا على مصر .. الصحة تجيب

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

الأوقاف: 30 مليون جنيه مناصفة مع محافظة جنوب سيناء لإنشاء مسجد التجلي بسانت كاترين

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

إحالة 5 متهمين بالتحرش بهنا الزاهد للمحاكمة العاجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

والد جيجي وبيلا حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت.. شاهد

هل هناك موجة فعليا لفيروس كورونا على مصر .. الصحة تجيب