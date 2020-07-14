موجز السوشيال ميديا.. دونجا يشارك جمهوره بصور له من مران بيراميدز.. أحمد التهامي ينتهي من تصوير زنزانة 7









نشرت الفنانة لقاء الخميسى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر علقت لقاء الخميسى قائلة "صباح الهنا".









أعلن الفنان أحمد التهامى، عن الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم "زنزانة 7" ووجه التهامي، رسالة للفنان عمر كمال ونشر صورة له مع أبطال الفيلم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".













نشر نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز عدة صور له من مران الفريق وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".









وجه الفنان صابر الرباعى رسالة الى جمهورة ونشر صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".









نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: