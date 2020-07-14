محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع سوق التمور بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء ، يرافقه اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة موقع مشروع سوق التمور، المزمع إقامته بجوار مجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تقسيم الموقع إلى باكيات وطرحها أمام المزارعين المنتجين لتأجيرها وذلك لعرض منتجاتهم من التمور، مشددا بمنع إقامة أي مجمعات شراء وبيع للتمور خارج السوق خاصة علي الطرقات العامة، وذلك لضمان توحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع وتلاعب التجار.





وأشار الزملوط ، الى إمكانية التوسع في مساحة السوق لاستيعاب أكبر عدد من المنتجين، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة أمام صغار المزارعين لتخزين منتجاتهم بثلاجات حفظ التمور بالمجمع بأسعار مخفضة، مؤكدا بأن ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور.





وفي سياق متصل وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، بسرعة إعداد دراسة جدوي إقامة مشروع مصنع تعبئة مياه طبيعية بقرية بولاق بمركز الخارجة وتقديمها في موعد غايته 1 أغسطس المقبل .





جاء ذلك خلال تفقده علي الطبيعة موقع المشروع المزمع إقامته علي مساحة 30 فدان تشمل إنشاءات المصنع وزراعات لخدمة المشروع ، حيث تأكد من عدم وجود كتل سكنية متاخمة تتضرر مستقبلا من إقامة المشروع، مشددا بضرورة الالتزام والجدية في التنفيذ خلال المدة الزمنية المحددة.

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