عزل الأقصر تعلن إجراء ٣ عمليات ولادة قيصرية فى ٤٨ ساعة

صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الاقصر العام للعزل الصحى، أنه تم إجراء 3 عمليات ولادة قيصرية لـ3 سيدات مصابات بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم وأمس، وذلك تحت إشراف الدكتورة أمل وهبة نائب مدير عام المستشفى .





وأشار عمر ، إلى أن حالة الأمهات الثلاثة بحالة صحية جيدة وتم وضع الأطفال الثلاثة فى حضانة المستشفى.

وأضاف الدكتور خلف عمر، أنه تم إجراء العمليات بمعرفة الفريق الطبى بالمستشفى والذى ضم كل من الدكتورة نيفين عبد الباسط أخصائى النساء والتوليد، والدكتورة نفيسة مدنى أخصائية النساء والتوليد، وتمريض العمليات محمد على وإيمان رفاعى.





وكان قد شهدت مستشفى الأقصر العام بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، اليوم الثلاثاء، خروج 18 حالة تعافى وشفاء من فيروس كورونا المستجد بعد مرور الدكتور محمد مجاهد نائب المدير، على الحالات قبل الخروج.





من جانبه ذكر المتحدث الاعلامي لمستشفي الاقصر العام عبد الرحيم ابو الحجاج، انه تم خروج حتي الان 18 حالة اليوم، حيث وصل عدد المتاعفون حتي الان 340 حتي الآن، قائلا:- ( اننا قادرون علي تخطي الازمة، وذلك بفضل الوعي عند الشعب الأقصر.





وقال الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، ان جميع الاطباء و التمريض داخل المستشفي يعملون يد وحده لخدمة اهالينا في الأقصر، وتقديم افضل خدمة صحيه داخل المحافظة،



