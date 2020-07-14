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محافظات

ترقية وكيل زراعة الوادي الجديد لرئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:22 م
المهندس اسماعيل رضوان
المهندس اسماعيل رضوان
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منصور ابوالعلمين
أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، اليوم الثلاثاء، قرار بترقية المهندس اسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد  ليشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي.

وأكد القرار، أن رضوان انجز أعماله الموكلة إليه من قبل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، وبناءًا عن خطة الوزارة في إعادة الهيكلة الإدارية والتطوير، جرى نقل رضوان لقطاع استصلاح الأراضي ليساهم في استصلاح الأراضي بمحافظات الجمهورية ككل.
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وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصدر قرارًا يناير 2020، بتعيين المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان في وظيفة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد بالمستوى الوظيفي العالية لمدة عام.
من جانب  اخر وعد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، دفع وسداد فواتير استهلاك الكهرباء عن مواطني مركز باريس وقراه على مدى الشهر المنقضي. 
صرح بذلك، المهندس سيد عبد الجواد العربي، وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد  حيث اكد أن محافظ الإقليم وعد مواطني مركز باريس خلال زيارته الأخيرة له خاصة المتضررين من انقطاع التيار الكهربي وحدوث مشكلات فنية في التيار بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة الفترة الأخيرة بسداد رسوم الاستهلاك خلال شهر يونيو الماضي. 

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