إحياء تراث أم كلثوم على المكشوف في الأوبرا

تقام أمسية بباقة من روائع كوكب الشرق ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبدالحليم نويره للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر، في الثامنة مساء الجمعة 17 يوليو على المسرح المكشوف.





وتقدم كل من غادة ادم وحسناء مجموعة من اغانى الست، منها علي بلد المحبوب - دليلي إحتار لـ رياض السنباطى ، إسأل روحك لـ محمد الموجى ، فكروني لـ محمد عبد الوهاب اداء





سلسلة حفلات كلثوميات تأتى ضمن خطة دار الاوبرا المصرية لإحياء تراث الموسيقى العربي ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيلًا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.





وكان قد قال الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفنى للموسيقى والباليه والأوبرا، إن وزيرة الثقافة وجهت بعمل تنوع فى حفلات الأوبرا مابين غناء شرقى وكلاسيك وعزف لفرقة عمر خيرت، والغناء الصوفى بحيث نستطيع جذب جميع أطياف جماهير الأوبرا، وذلك يتم فى مسرح النافورة "المكشوف".





وأضاف الدكتور خالد داغر، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل الحفلات تتم فى مسرح النافورة نظرًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أن المسرح لا يستوعب إلا 25% من كثافته وفقًا للإجراءات المتبعة.





وتابع أن الجمهور أقبل على حجز حفلات الاوبرا بكثافة كبيرة، موضحًا أنه بمجرد فتح الحجز إلكترونيًا فوجئنا من الإقبال الكبير من جمهور الأوبرا وحجز التذاكر بالكامل فى الحفلات.



