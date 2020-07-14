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ثقافة

آفاق تصدر النسخة العربية من الجزء الرابع لـ يوميات الأديب الروسي ليف تولستوي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن دار آفاق للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية للجزء الرابع من يوميات الأديب الروسي ليف تولستوي 1896 ــ 1903، بترجمة مباشرة من الروسية للعربية للروائي والمترجم يوسف نبيل، والتي من المقرر أن تصدر هذه اليوميات في 6 أجزاء.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ: "عندما يكتب أديب أو مفكر مذكراته أو سيرته الذاتية٬ فهو يتأمل ويفكر ويختار مناطق بعينها ليعرضها للقارئ ويحذف أخري٬ ويخرج المنتج العام في صورة قصة متماسكة موجهة بحسب رؤية الكاتب في وقت الكتابة٬ لكن اليوميات تختلف عن ذلك فهي تدوين لأحداث وأفكار وهواجس اليوم. سواء كانت هامة أم غير ذلك.

وأيضًا إنها بمثابة كاميرا ترصد ما يحدث على المستوى الخارجي والداخلي دون تمييز، وإن كان المنتج قد يبدو فوضويًا أو يتسم بالإسهاب أو يذكر تفاصيل غير مهمة٬ لكنه في الوقت ذاته يكون بمثابة مجهر حقيقي علي ما يحدث داخل تكوين هذه الشخصية".

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