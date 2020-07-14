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رياضة

يورجن كلوب: رفع الحظر الأوروبي عن مانشستر سيتي ليس في صالح كرة القدم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:18 م
كلوب وجوارديولا
كلوب وجوارديولا
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محمد السعيد
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن قرار رفع الحظر الأوروبي عن نادي مانشستر سيتي، ليس في صالح كرة القدم.


وكانت المحكمة الرياضية قضت أمس الإثنين، بإلغاء عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بداعي اختراق قواعد اللعب النظيف، مع تخفيض الغرامة المالية من 30 إلى 10 ملايين يورو.


وقال يورجن كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء:" قواعد اللعب النظيف فكرة جيدة، تهدف الى وقف بذخ انفاق الأندية من أجل حماية المنافسة.


وأضاف كلوب:" لا أعتقد أن رفع الحظر الأوروبي عن مانشستر سيتي في صالح كرة القدم، لأكون صادقا".


وتابع:" يجب علينا التمسك بقواعد اللعب النظيف، أتمنى استمرار العمل بها، لأنها تضع حدودا للأندية لايمكن تجاوزها، وهذا سيكون في مصلحة كرة القدم".


وأشار:" مشاركة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سيكون فرصة جيدة  بالنسبة لنا للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، لأنهم لن يلعبوا أقل منا 10 أو 12 مباراة.


يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالحه، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.
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