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رياضة

نجم النجوم.. رمضان صبحي يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:20 م
رمضان وعبد الله
رمضان وعبد الله
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محمد بدران
هنأ رمضان صبحي لاعب النادى إلاهلى، صديقه عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، بعيد ميلاده الـ35.

ونشر رمضان صبحي عبر خاصية استوري بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له مع عبد الله السعيد وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد يابودا نجم النجوم".

وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع أخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.
نجم النجوم.. رمضان صبحي يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده
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